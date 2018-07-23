НАБУ вызвало Онищенко на допрос 26 июля

Отмечается, что Онищенко вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало народного депутата Украины Александра Онищенко на допрос 26 июля в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Об этом НАБУ сообщает на своем сайте, обнародовав текст повестки о вызове подозреваемого Онищенко, зарегистрированного по адресу: Киев, проулок Редутный.

«Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015110000000121», - отмечается в документе.

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Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму более 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

С материалами НАБУ о ходе работы над так называемым «газовым делом» можно ознакомиться по ссылке.