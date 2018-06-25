Наказание должностью: когда поменяют главу Нацбанка

Уже несколько месяцев в Украине обсуждается вероятная отставка главы НБУ Валерии Гонтаревой, но особенно острой эта тема стала после переизбрания Верховной Рады–во время формирования коалиции и нового состава правительства. «Именно тогда начали обсуждать реальные кандидатуры на ее замену и вообще потребность замены», - рассказал УНИАН один из депутатов от Блока Петра Порошенко.

Сама Валерия Гонтарева, впрочем, уже не раз пыталась расстаться с должностью и даже уже писала заявление об отставке, но оно не было удовлетворено. «Писала заявление на эмоциях, несколько раз», - сообщили источники агентства.

Впрочем, глава НБУ также неоднократно сама же и опровергала информацию о намерении уйти в отставку. Правда, каждый раз, деликатно подчеркивая, что если президент предложит ей уйти с поста главы НБУ, сопротивляться она не станет.

Напомним, принять должность главы НБУ Гонтареву попросил Петр Порошенко. Тем не менее, еще на стадии назначения ее кандидатура, как говорятдепутаты из пропрезидентского большинства в прошлом созыве ВР, «трудно проходила в кулуарах парламента».

Кресло главы НБУ как элемент коалиционных торгов

Во время недавних коалиционных торгов в президентском блоке формально отметили нарастающее общественное недовольство действиями главы НБУ, в премьерской команде обвинили Валерию Гонтареву в резком падении курса гривны, а в «Батькивщине» и вовсе заявили, что Нацбанк нуждается в «более профессиональном руководстве».

Не имея возможности принять участие в обсуждении этого вопроса в рядах коалиции, свою лепту в поток критики в адрес Гонтаревой внесли и экс-регионалы. В частности, Дмитрий Святаш и Валерий Писаренко зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту с просьбой уволить Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

Впрочем, по словам собеседника агентства из Блока Петра Порошенко, больше других вопрос увольнения Гонтаревой волновал премьера Арсения Яценюка. «Нацбанк – одно из тех звеньев власти, которое больше всего сегодня критикуют... Новому-старому премьеру нужна более-менее стабильная гривна», - поделился соображениями парламентарий.

Собственно, во время обсуждения, на место главы НБУ пророчили ряд кандидатов: экс-главу правления ВТБ Банка Вадима Пушкарева, председателя правления АО «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука, экс-министра финансов Александра Шлапака и главу правления АО «Ощадбанк» Андрея Пышного (избранногов новый созыв Рады как раз от пропремьерской партии «Народный фронт»). Звучалиимена даже таких фантастических претендентов на эту должность, как экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан или экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Как бы там ни было, в депутатском корпусе у ключевых кандидатов на пост руководителя Нацбанканашлось немало сторонников. Так, в «Народном фронте» ставку делали на «своего» кандидата – Андрея Пышного. В БПП наиболее удачными кандидатурами «на замену» называли Шлапака и Лавренчука.

«Шлапак – сильный кандидат, он готов. У него сейчас сложности со здоровьем, но, думаю, он здоровье поправит и, где-то через два месяца, сможет занять должность… И это уже не будет связано с выборами», - сообщил УНИАН на условиях анонимности депутат из фракции БПП, уточнив, что экс-министр финансов готов стать главой НБУ лишь в случае, если Валерия Гонтарева покинет пост по собственному желанию.

Должность в обмен на репутацию

В то же время, стоит отметить, что, вынося на обсуждение конкретные фамилии, у самих «кандидатов» о желании занять пост руководителя Нацбанка, коалициантыспрашивали… не всегда. А, учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине, в том числе, проблемы с валютным курсом, а также на фоне необходимости принятия государственного бюджета на 2015 год, никто особо не горит желанием похоронить свою репутацию в Нацбанке.

Так, в общении с УНИАН, банкиры из окружения Андрея Пышного опровергли его возможное назначение на должность главы НБУ. По их словам, руководитель «Ощадбанка» сразу отказался от предложения заменить Гонтареву. «Под руководством Пышного «Ощадбанк» пытается соответствовать Нацбанку, используя свое конкурентное преимущество… Сам Андрей никуда не собирается, по крайней мере, сейчас. Ведь уйти в НБУ – это разрушить свою карьеру, поставить на себе, как политическом деятеле, крест», - отметил собеседник агентства.

Аналогичным оказалось и мнение банкиров относительно кандидатуры Владимира Лавренчука. В общении с УНИАН его коллеги по цеху не берутся категорично ответить «нет» за самого кандидата, но отмечают, что, несмотря на то, что информация о рассмотрении его кандидатуры на пост главы НБУ «гуляет по рынку», вряд ли он согласится занять эту должность. Сам же господин Лавренчук, отвечая на вопрос УНИАН о своем гипотетическом назначении, сказал: «У меня есть обязательства перед группой«Райффайзен», и я работаю над реализацией этих обязательств».

В свою очередь, в Независимой ассоциации банков Украины считают, что смена руководства Нацбанка не должна происходить по политическим соображениям. По мнению председателя совета Ассоциации, члена совета НБУ Романа Шпека, это вызовет негативную оценку кредиторов и инвесторов Украины:«Если каждый избирательный процесс в стране будет сопровождаться сменой главы Национального банка, как будут с нами работать кредиторы, как будут нас оценивать инвесторы, как на нас будут смотреть во всем цивилизованном мире? Как это повлияет на наш суверенный рейтинг?»- посетовал он.

По его мнению, Нацбанк– независимый орган, поэтому, при назначении главы НБУ, нужно руководствоваться профессиональной оценкой того или иного кандидата на этот пост. «Смена главы НБУ не должна быть предметом политических торгов, и, особенно, предметом формирования коалиции. Нужно помнить о независимости Национального банка и не втягивать его в политические схемы, проекты и решения», - добавил он.

Стоит отметить, что на должность нового главы НБУ пророчили и самого Романа Шпека. Но, комментируя это УНИАН, он подчеркнул, что у него уже есть работа. «У меня есть обязательства перед моими работодателями. Моя работа мне нравится. Я не ищу предложений уже в течение 7 лет», - отметил банкир.

Саботаж среднего звена

Кроме того, что большинство потенциальных кандидатов на пост главы НБУ уютно чувствуют себя и в своем нынешнем статусе, не собираясь его менять, они также понимают, с чем им придется столкнуться в стенах Национального банка. Речь идет, прежде всего, в откровенном саботаже задач своего руководителя со стороны работников среднего и низшего звена главного финансового регулятора. «Есть определенный фактор саботажа, - рассказал УНИАН один из парламентариев, близкий к банковской сфере. – Создается впечатление, что главу НБУ подставляют, и это происходит где-то на среднем уровне».

В частности, по его словам, когда национальная валюта стремительно девальвировала, в узких кругах банкиров заговорили об искусственности этой ситуации, спровоцированной непосредственно Нацбанком. Причем, как считает собеседник агентства, сотрудники НБУ зарабатывали на продаже валюты бизнесу в обход Валерии Гонтаревой, реализовывая старые коррупционные схемы.

Это неоднозначное утверждение не лишено смысла, учитывая, что глава НБУ, несмотря на все минусы в своей работе, начала в Нацбанке масштабные преобразования. «Мы долго готовились к реструктуризации. С 1 декабря она у нас стартовала…Теперь у нас новое штатное расписание – новая структура. Есть отдельно монетарный блок и отдельно рыночный блок», - заявила Валерия Гонтарева и отметила, что в результате этих процессов в НБУ меняется вертикаль управления.

Собственно, помимо перекраивания структуры НБУ и, как следствие, сокращения персонала (того самого пресловутого «среднего» и «нижнего» звеньев), руководство финансового регулятора начало поиск замен ряду ключевых сотрудников. К примеру, ведомство ищет заместителей главы Нацбанка и директоров ряда департаментов среди сотрудников международных банковских корпораций.

Стать «козлом отпущения»

Тем временем, источники УНИАН в Кабмине отмечают: есть как минимум один реальный претендент на пост главы НБУ, которыйпрактически согласился занять место Гонтаревой. Но – уже после Нового года. Судя по всему, имеется в виду Шлапак.

«Пока вопрос главы Нацбанкаотложен по нескольким причинам. Главная – может быть негативная реакция кредиторов Украины», - рассказал УНИАН источник в правительстве, подтверждая мнение Романа Шпека и, в целом, ведущих банкиров страны.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что менять главу Нацбанка будут, но – уже после принятия бюджета на 2015-й год.И, вероятно, уже после того,как курс доллара еще больше подрастет…

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская