Гройсман подписал постановление о назначении глав комитетов и их заместителей

Об этом говорится на сайте парламента. В соответствии с документом, фамилии руководителей комитетов и их первых заместителей остались те же, что и в начальной версии текста, который был опубликован до рассмотрения вопроса в ВР.

В тексте так и не определены председатели трех комитетов: комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады, а также комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Определены лишь их первые заместители, соответственно: депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский и депутат от Радикальной партии Сергей Скуратовский; депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник; депутат от группы "Экономическое развитие" Леонид Климов.

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Как сообщал УНИАН, 5 декабря народный депутат Сергей Каплин (фракция партии "Блок Петра Порошенко") внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления "О запрещении занимать должности председателей, первых заместителей и заместителей председателей комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва народным депутатам, которые голосовали за законы "о диктатуре" 16 января 2014 года".

Справка УНИАН. 4 декабря Верховная Рада приняла постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР восьмого созыва (№1009).