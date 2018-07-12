Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом во время встречи (видео)

Также, по его словам, были отмечены достижения Украины в реализации реформ.

Президент Петр Порошенко заявляет, что тщательно обсудил с президентом США Дональдом Трампом его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным и вопрос «Северного потока-2».

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Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

«Было мне интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили встречу мою с президентом Соединенных Штатов Америки. Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Был тщательно обсужден вопрос «Северного потока-2», - сказал он.

Кроме того, по его словам, было отмечено о достижениях Украины в реализации реформ.

Всего, как отметил Порошенко, произошло более 15 двусторонних встреч в рамках саммита в Брюсселе.