Судьба Конституции

28 июня 2018 года, четверг. Конституции Украины исполняется двадцать два. Это много, или мало? Пожалуй, для многих граждан страны этот отрезок времени – приличный срок. Выросло целое поколение граждан независимой Украины, не заставшее время, когда Конституции в нынешнем виде попросту еще не было.

Конечно, становление нашей конституционной традиции началось задолго до 1996 года. Нельзя не вспомнить о важном историческом документе под названием «Конституция Пилипа Орлика», который был провозглашен в апреле 1710 года. Этот свод общих «прав и вольностей Войска Запорожского», состоящий из 16 статей, считается, едва ли, не первой Конституцией в мире. Или, к примеру, о Конституции Украинской Народной Республике УНР, принятой Украинской Центральной радой сотню лет назад – в 1918 году.

Однако, несмотря на бесспорную историческую важность данных документов, их тексты не переродились в современной Конституции. Чего не скажешь, к примеру, об опыте американцев. Ныне действующий Основной закон США был разработан федеральным Конвентом и принят в 1787 году. В своем первоначальном виде, Конституция США не закрепляла прав и свобод граждан, поскольку они содержались в конституциях каждого отдельного штата, а лишь определяла систему органов государственной власти. Но после того, как из-за народного недовольства под угрозой оказался процесс ратификации Основного закона всеми штатами, в 1791 году были введены в действие первые десять поправок к Конституции США, известные как Билль о правах.

Любопытно также, что Основной закон США написан от первого лица и начинается со слов «мы, народ Соединенных штатов…» (вступительная часть украинской Конституции, кстати, тоже написана от первого лица – но не от имени всего народа, а только лишь от имени депутатов Верховной Рады). За 220 с хвостиком лет в Конгресс было внесено несколько тысяч поправок к Основному закону, поскольку в документе, действительно, полно анахронизмов, но были приняты и вступили в силу только 27. В этой связи, Конституцию США можно считать одной из самых «жестких», так как изменить ее можно, но порядок изменений – сложный.

Во Франции действует Конституция 1958 года, которая хоть и стала четырнадцатой по счету для страны, но в ее преамбуле закреплена отсылка к Декларации прав человека и гражданина 1789 года и преамбуле Конституции 1945 года.

Действительно «молодыми» конституционными документами отличаются африканские Основные законы, которые были написаны уже после 2000 года. Так, Конституция Мьянмы была утверждена в 2008 году, а Бирмы – в 2009 году.

Также, любопытно, что в мире существует ряд стран, в которых не существует кодифицированной Конституции, то есть, Основной закон не является единым документом, в котором собраны все базовые статьи - основные права и поправки. К примеру, в Великобритании Конституция – это совокупность разных документов, регулирующих вопросы конституционного характера. Причем, к ним относятся как Великая хартия Вольностей 1215 года или Билль о правах 1689 года, так и современные судебные прецеденты. Аналогичная ситуация – в Новой Зеландии и Канаде, где Конституция состоит из местных и британских законов, а также судебных решений.

Как принимали и меняли Основной закон

28 июня 2018 года мы празднуем день рождения Конституции Украины, которого, на самом деле, могло в этот день и не быть. В 1996 году президент Леонид Кучма поставил парламенту ультиматум, что вынесет на всеукраинский референдум свой проект Основного закона. Собственно, эта угроза и заставила депутатов трудиться всю ночь с 27 на 28 июня 1996 года с невиданным упорством. В девять часов утра восемнадцать минут 28 июня 1996 Конституция Украины была принята. Основной закон установил в государстве президентстко-парламентскую форму правления.

С тех пор много воды утекло, и даже парочки десятилетий хватило с головой, чтобы Конституция успела хлебнуть последствий людского честолюбия – любая власть пыталась ее поменять «под себя».

8 декабря 2004 года Верховная Рада принимает пакет изменений в Конституцию, которым преобразовывает Украину уже в парламентско-президентскую республику. Реформа ограничивает роль президента, но через одну президентскую каденцию, когда к власти приходит Виктор Янукович, он стремится отхватить себе полномочий побольше. Как результат, 30 сентября 2010 года, через подконтрольных себе судей Конституционного суда, Янукович возвращает Украину к Конституции 1996 года и, соответственно, президентстко-парламентской форме правления.

После Майдана и всего, что наворотил Янукович и Ко, очевидным стало возобновление Основного закона в редакции 2004 года – 21 февраля 2014 года страна снова становится парламентско-президентской.

Конституция в звездах и цифрах

Размышляя о причинах непростой судьбы нашей Конституции, неоднократных правках, которые вносились в Основной закон, а также их последствиях, редакция УНИАН решила поискать ответы у специалистов «экзотического» профиля – нумеролога Любови Павленко и астролога Влада Росса. Проанализировав перечисленные нами выше судьбоносные для Конституции даты по цифрам и звездам, они поделились своими знаниями.

Так, Любовь Павленко «прошлась» конкретно по каждой дате, составив их нумерологические характеристики.

К примеру, дата принятия Конституции Украины – 28 июня 1996 года – несет в себе перемены, стремление к независимости, желание все изменить, реорганизовать, трансформировать и начать новый виток. «Заряд для развития здесь есть, а энергии на воплощение больших задач – недостаточно. Для такого безудержного желания перемен проблемой может стать неумеренность: мешает мятежный дух, соблазны, жадность, отсутствие большой цели, хаотичные стремления, люди легко сбиваются с пути и отвлекаются от главной темы», – рассказывает она.

Согласно нумерологическим характеристикам, 8 декабря 2004 года – это очень благоприятная дата, которая дает возможность воплотить глобальные проекты, добиться благополучия и процветания для страны и народа. «Есть чувство перспективы, ответственность и чувство долга, способность управлять большими процессами, понимание важности как материальной сферы, так и духовных ценностей, стремление к установлению равенства и справедливости», – говорит нумеролог.

Также в этой дате есть дополнительный скрытый потенциал, который, однако, можно использовать как на добро, так и во зло – все зависит от выбора и желаний.

30 сентября 2010 года – день, когда Янукович вернул себе суперполномочия, нумерология характеризует как неблагоприятную дату. Много «подводных камней». Воля и энергия для больших свершений – в дефиците. Непонимание своего пути и задач. «Люди могут идти на поводу у своих желаний, не соблюдать честность и порядочность. Поэтому важным условием является саморазвитие и использование своих способностей только в благих целях», – отмечает Любовь Павленко.

А вот 21 февраля 2014 года – энергетически очень заряженная дата. Энергия миротворчества, развития и достижения целей, плодородия и изобилия, а также энтузиазма и расширения своего влияния в мире. «Это энергия нового видения, служения людям, благородства и гармонизации отношений как внутри страны, так и в мировом сообществе. Избавление от всяческих ограничений, навязанных рамок и авторитетов; независимость и неординарность, радость творчества и созидания», – объясняет Павленко.

«Но у каждой даты/числа/качества есть и теневая сторона. Здесь - враждебность к чужим культурам, расам и идеологиям, ограниченность интересов, предательство собственных традиций, отсутствие толерантности, зависание в прошлом, нежелание меняться, разжигание конфликтов. Свободу выбора никто не отменял», – резюмирует нумеролог.

В свою очередь, астролог Влад Росс убежден, единственная судьбоносная для Конституции Украины дата – это 28 июня 1996 года, то есть, день ее принятия. Все последующие даты изменений Основного закона, по его мнению, не играют никакой роли.

«Принятие Конституции было в пятницу, депутаты тогда всю ночь просидели. В момент рождения Конституции была ситуация луны «без курса», на небе восходила Черная Луна – символ обмана, иллюзий и негатива. Все это говорит о том, что Конституция не будет работать никогда. И какие бы благие законы в ней не были записаны, естественно, они не будут благоприятно работать», – рассказывает Росс.

По его словам, на момент подписания Конституции Украины на небе сложилась особая конфигурации планет - «крестовая ситуация». А крест – это разрушение, смута, хаос. «И возможно Украина не заработала как полноценное самостоятельное государство именно из-за того, что крайне неудачное время рождения Конституции было выбрано депутатами», – рассуждает астролог.

Кроме того, Влад Росс подчеркивает, что на момент рождения Конституции Сатурн был в зените в доме власти. Поэтому, какие бы изменения по поводу формы плавления в документ потом не вносились, Украиной все равно будет править «гетьман». «Абсолютно тоталитарная структура. Гетьман – это президент. Страной правит один человек, который управляет мафией либо своим кланом, и один человек все решает», – объясняет он.

Впрочем, по словам Росса, Украина доживает последние годы по старой Конституции. «Скоро она будет уничтожена. Звезды обещают совершенно новую Конституции уже в 2021 году», – резюмирует астролог.

К слову, помимо надругательства над Основным законом в виде постоянных его изменений, в истории украинской Конституции бывали и нелицеприятные случаи физического «насилия». Так, в 2012 году вандалы надругались над государственными символами, установленными на Говерле – обрисовали памятник Конституции и сбросили на землю трезубец. А немногим ранее, в 2010 году, обвинение по статье 338 часть 1 Уголовного кодекса Украины «надругательство над государственными символами Украины» было предъявлено правозащитнику из Винницы за публикацию в его блоге изображения статуэтки мужчины с эрегированным фаллосом, лежащей на Конституции…

Конечно, в отличие от фактов надругательства над тем же государственным флагом, примеров надругательства над Конституцией в СМИ не так много, хотя найденные примеры от этого не выглядят менее мерзкими.

Но не будем о плохом. Бывали у нашей Конституции и хорошие времена. К примеру, в свое время наш Основной закон одобрило международное сообщество, назвав одним из самых демократичных в мире. Плюс, главный конституционный документ вдохновлял мастеров к созданию настоящих произведений искусства. Так, художник-график Игорь Степанов в 2011 году презентовал сделанный собственноручно мини-экземпляр Конституции с буквами, величиной в один миллиметр. Документ насчитывает 160 страниц, размер книги – 2 на 3 сантиметра, а вес – 15 граммов. Это - самая маленькая Конституция Украины.

Так что, хорошие страницы в истории нашего Основного закона были и непременно будут еще.

С Днем Конституции, украинцы!

Ирина Шевченко