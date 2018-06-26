Названы фавориты на выборах в Верховную Раду - опрос

Возглавляет рейтинг партия ВО "Батькивщина".

Партию «Батькивщина» готовы поддержать 17% опрошенных украинцев, которые намерены прийти на парламентские выборы и определились со своим выбором.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, обнародованного сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По данным опроса, вторую позицию в этом рейтинге делят «Оппозиционный блок», партия «Гражданская позиция» и партия «Слуга народа», за которые готовы проголосовать около 10,5% респондентов.

За партию «За жизнь» намерены отдать голоса 9,6% опрошенных, за Радикальную партию – 8,2%, за «Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 7,4%, за «Самопомич» – 5,1%, за ВО «Свобода» – 3,8%.

«Рейтинг остальных партий – менее 2%», - отмечают социологи.

Опрос проводился с 14 по 24 июня. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов. Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился посредством личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, Зеленский и Вакарчук обогнали Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента.