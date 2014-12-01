Порошенко и Меркель обсудили продвижение реформ и ситуацию на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в телефонном разговоре Меркель поздравила Украину с успешным формированием парламентской коалиции и выразила надежду, что новое правительство воплотит проевропейские реформы.

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Порошенко отметил, что заработал новый состав Верховной Рады. По его убеждению, коалиционное соглашение, избрание председателя ВР и утверждение премьер-министра в первый день заседания нового парламента является четким сигналом готовности Украины к глубоким проевропейским реформам.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, вопросы гуманитарной помощи и энергоснабжения. Порошенко и Меркель отметили необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами как пути к мирному урегулированию. Была подчеркнута важность продолжения консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы, а также особенная роль посла ОБСЕ Хайди Тальявини.

Президент Украины и канцлер ФРГ договорились прилагать последующие усилия для интенсификации переговоров относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе.