Лидеры ЕС на следующей неделе продолжат санкции против России - дипломаты

В конце июня в Брюсселе лидеры Евросоюза согласуют продление санкций против России.

Лидеры Евросоюза на саммите на следующей неделе продлят до конца января 2019 года санкции против России, введенные за ее агрессию против Украины.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и европейских официальных лиц, передает ЕвроПравда. На встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ, действие которых заканчивается в конце июля, еще на полгода.

Это решение следует за переговорами между семью промышленно развитыми странами мира (G7), которые состоялись в Канаде в июне. Тогда премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что хотя и поддерживает возвращение Россию в G8, но также поддерживает и очередное продление санкций.

"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за одну ночь", - сказал Конте.

ЕС также спорит с Россией из-за ее роли в войне в Сирии и других странах Ближнего Востока, а также ситуацию с правами человека в РФ.

ЕС также обвиняет Москву в попытке отравления бывшего российского шпиона в Солсбери. Москва отрицает свою вину.

Ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов России были введены после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе в середине 2014 года и с того времени продолжались каждые полгода.