Новый премьер Италии призвал пересмотреть санкции против России

Глава итальянского правительства призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости в отношении Москвы.

Новоназначенный премьер Италии, выдвинутый коалицией популистов, Джузеппе Конте во вторник, 5 июня, впервые выступил перед Сенатом - верхней палатой парламента страны.

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В своей речи он пообещал радикальные изменения в Италии, в частности, в отношении соблюдения норм Евросоюза по бюджету и в сфере миграции, отмечает агентство новостей Reuters, передает DW.com.

Среди прочего он призвал сенаторов, которые вечером должны голосовать за доверие к его правительству, к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости в отношении Москвы.

Конте также обещает положить конец миграционному "бизнесу", который, по его словам, вышел из-под контроля под маской солидарности. Он также планирует отказаться от мер экономии, тогда как госдолг Италии будет сокращаться благодаря росту экономики. Правительство Конте обещает выступить против политических привилегий и восстановить доверие граждан к правоохранительной системе, а также бороться с мафией и коррупцией.