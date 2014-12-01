НАТО не будет принимать решений о военной поддержке Украины

Об этом он заявил во время пресс-конференции накануне встречи глав МИД альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "ЕвроПравды". "НАТО постоянно выражает четкую поддержку Украины с начала кризиса", - подчеркнул он.

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Йенс Столтенберг напомнил, что у альянса нет возможности самостоятельно предоставить Киеву военную поддержку. В то же время он не видит необходимости в том, чтобы принимать стратегическое решение о помощи Украине со стороны государств-членов альянса.

"НАТО не имеет в распоряжении военного оборудования и поэтому не может предоставить его Украине. В то же время немало государств-членов НАТО предоставляют такое снаряжение. Но это решение остается в компетенции каждого государства-члена", - заявил он.

"Во вторник мы запустим работу четырех трастовых фондов НАТО для Украины", - сообщил генсек.

По его мнению, альянс должен пытаться изменить поведение России путем ее изоляции. "У России есть выбор - или она продолжает нарушение международного права и становится все более и более изолированной, или она возвращается к выполнению международных договоренностей и своих обязательств и вернется к сотрудничеству с миром", - заявил Йенс Столтенберг.