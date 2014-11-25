Министр обороны Литвы рассказал о военной помощи Украине

Об этом заявил министр обороны Литвы Юозас Олекас, сообщает Delfi.lt.

"В этом году, мне кажется, мы оказали помощь на 150 тыс. литов: медикаментами и другую помощь. Примерно такого же уровня будем держаться и в следующем", - отметил он.

"А если что-то более - будет передано не из бюджета, а того, что у нас есть на складах, что непосредственно нам не нужно", - добавил глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос, возможны ли поставки Украине какого-либо вооружения или его элементов, Олекас ответил, что пока неизвестны потребности украинской стороны.

"Пока что мы хотим знать, какова потребность. Когда будет потребность, тогда будет видно ... будем смотреть, что мы можем передать без ущерба для нас", - сказал министр.

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Президент Литвы Даля Грибаускайте, со своей стороны, отметила, что военная помощь Украине будет предоставляться в различных формах.

"А что касается конкретных деталей, кто и как, то это информация уже не объект публичного обсуждения, а ограниченного пользования", - сказала президент во вторник журналистам в Клайпеде.

По ее словам, Литва будет оказывать помощь "в той мере, в которой сможет", ведь украинский народ на своей территории "сегодня защищает всю Европу от агрессора".