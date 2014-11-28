Порошенко хочет, чтобы Украина подала заявку на членство в ЕС через пять лет

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко. В своем послании к парламенту президент отметил также возможности, которые имеет новоизбранная Верховная Рада. "Встанем к работе и чтобы через 5 лет мы были готовы подать заявку на членство в Евросоюзе", - говорится в послании.

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В то же время Петр Порошенко признал, что "провозглашенная в 2010 году внеблоковость Украины не могла и не смогла гарантировать безопасность и территориальную целостность нашей страны. От нее надо отказываться". По словам президента Украины, эта позиция привела к большим потерям, а потому решено вернуться к курсу на интеграцию в евроатлантическое пространство безопасности.

Впрочем, Петр Порошенко призвал всех осознать, что "политические спекуляции вокруг немедленного, "уже сегодня", присоединения к НАТО не приближают, а, наоборот, отдаляют от Украины время вступления". Приблизить же Украину в НАТО, по словам президента, способны реальные практические шаги. При этом повестка дня реформ, необходимых для присоединения к ЕС и НАТО, во многом совпадает. Поэтому следует реализовывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что, в то же время, сможет приблизить готовность Украины к вступлению в Альянс, подытожил Петр Порошенко.