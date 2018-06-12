Суд разрешил Труханову выезжать за границу

Суд не стал на сторону обвинения в деле против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Соломенский райсуд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову выезжать за границу.

Как пишет INSIDER со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, соответствующее решение было принято еще в пятницу, 8 июня.

Сторона обвинения просила продлить на два месяца предыдущие обязательства для Труханова о запрете передвигаться по Украине и ездить за границу, сообщать следствие об изменении места своего продживання и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

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В итоге, суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении мэра Одессы и служащих горсовета по делу о завладении денежными средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего завода «Краян».

Напомним, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны, но потом отпущены под поручительство депутатов Верховной Рады.

Кроме того, 13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержали еще троих человек – одно должностное лицо мэрии Одессы и двух руководителей частной компании. Еще одному лицу – оценщику – сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба бюджету Одессы. В частности, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел у частной структуры здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс государственного предприятия завод «Краян» за 185 млн грн. Последняя в начале 2016 года приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.