Парубий пожаловался на суды, которые не рассматривают представления НАБУ и САП

По словам Парубия, некоторые дела по полтора года лежат в судах и даже не доходит до их рассмотрения.

Из 138 представлений против коррупционеров, начатых Национальным антикоррупционным бюро и переданным Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, 50 представлений вообще не рассматриваются.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает ТСН.

По его словам, некоторые дела по полтора года лежат в судах и даже не доходит до их рассмотрения.

"Мы увидели ключевую проблему, что можно выявить коррупционера, можно поймать его на взятке, можно привести доказательства, передать в САП, а потом в суде оно замирает. И мы поняли - нужно специализированное учреждение, где будут реально независимые судьи", - так Парубий объяснил необходимость создания Антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в четверг, 7 июня, приняла поданный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи Антикоррупционного суда.