Правовед, дипломат, судья: что известно об избранном Радой аудиторе НАБУ Василенко

82-летнего Владимира Василенко в Украине знают, как известного профессора-правоведа и дипломата.

Верховная Рада наконец определила своего члена комиссии внешнего контроля по независимому аудиту эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Им стал доктор юридических наук Владимир Василенко.

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Согласно законодательству, комиссия внешнего контроля ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В состав комиссии входят три аудитора – по одному представителю от Кабмина, парламента и президента. УНИАН выяснил, чем известен аудитор НАБУ, избранный в комиссию Верховной Радой.

82-летнего Владимира Василенко в Украине знают, как известного профессора, доктора юридических наук, а также Чрезвычайного и Полномочного посла Украины.

В числе его заслуг - должности представителя Украины в Совете ООН по правам человека. Также Василенко - бывший судья международного суда ООН и экс-судья Ad hoc Международного уголовного трибунала по делам бывшей Югославии (2002-2005).

Кандидатуру Василенко в качестве аудитора НАБУ предлагал Олег Ляшко, а в 2015 году он был делегирован указом президента Порошенко Конституционной комиссии вместе с Михаилом Буроменским, избранным в аудиторы НАБУ по квоте Кабмина.

Правда, Василенко успел оконфузиться: как написала в своем Facebook член Центра противодействия коррупции Александра Устинова, «во время собеседований Василенко открыто заявил, что бесплатно работать не собирается, хотя должность аудитора является неоплачиваемой».

Как сообщал УНИАН, на заседании антикоррупционного парламентского комитета 6 июня за кандидатуру Василенко проголосовали все 13 членов комитета, которые присутствовали на заседании. Голосовали депутаты из "БПП", "Народного фронта" и "Оппозиционного блока". За еще одну кандидатуру в аудиторы, которая была рекомендована комитетом – американца Томаса Файерстоуна, проголосовали 10 парламентариев.

Заместитель головы комитета Виктор Чумак допустил, что "кандидатура Файерстоуна это такая операция прикрытия, потому что, скорее всего, будет проголосована кандидатура Василенко залом".

"Я думаю, что кандидатуру Василенко, наверное, подсказала Администрация президента", - сказал он.

В то же время Чумак отметил, что "для меня не все потеряно, потому что у меня есть доля надежды, что господин Василенко - это человек со стержнем, и очень сильным стержнем". "И даже в глубине души верю, что им нельзя будет манипулировать", - заключил депутат.

Напомним, парламент определил Владимира Василенко в состав комиссии по аудиту НАБУ на заседании 7 июня. За него проголосовали 289 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Избрание члена комиссии от Верховной Рады несколько раз срывалось. В июне прошлого года в ЕС выразили обеспокоенность политизацией процесса назначения 3 аудиторов Национального антикоррупционного бюро Украины. Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский. Президент еще не назначил своего представителя.