Российская пропагандистка "похоронила" нардепа Парасюка (фото)

По мнению пропагандистки РФ, оппозиционерам лучше терпеть преследования в России, чем быть убитыми в Киеве.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, "приписала" к убитым в украинской столице депутата Владимира Парасюка.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидит", - написала она в своей соцсети.

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"Уже который раз одно и то же: такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований. Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там", - добавила Симоньян.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили в Днепровском районе Киева на пороге дома, в котором он жил, вечером 29 мая.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.