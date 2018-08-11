Вехи недели. Отзвуки «победобесия», рейтинговые ориентиры и политические грани антикоррупционной борьбы

Первая декада мая, по советской традиции переполненная выходными, не становится более спокойной в части политических дискуссий. Вот и на этот раз годовщина победы над нацизмом была использована украинскими политиками в собственных целях, хотя массовые мероприятия в целом прошли спокойнее, чем в 2017-м. Представители правого фланга рассуждали о том, как хорошо было бы отменить выходной 9 мая, а «Оппозиционный блок» на своем главном медиа-рупоре – телеканале «Интер» - проверил государственную машину на способность реагировать на прецеденты трансляции на всю страну элементов кремлевской пропаганды, поскольку слова ведущего праздничного концерта о «названных именами фашистов улицах Украины» иначе трактовать сложно. К сожалению, после Революции Достоинства руки у парламентариев для принятия необходимых медийных ограничителей не дошли, и все призывы «Немедленно закрыть «Интер» вылились во внеочередную проверку, инициированную Национальным советом по телевидению и радиовещанию.

Поэтому запросу на «сильную руку», вдохновляющему, похоже, не только Анатолия Гриценко, но и других претендентов на президентскую булаву, удивляться не стоит. Собственно, как и делать далеко идущие выводы из результатов последнего социологического опроса, опубликованного КМИС. Напомню, что заявившие о своем намерении принимать участие в президентской гонке политики и вписанные анонимным заказчиком звезды шоу-бизнеса в нем идут достаточно плотной группой, без явного фаворита, а самым популярным ответом остается «Не определился с выбором».

Решение Третейского суда в Гааге, единогласно постановившего, что Россия нарушила права украинских инвесторов в Крыму конфискацией их имущества и предписавшего выплатить им 159 миллионов долларов компенсации, имеет важное психологическое значение. Спустя 4 года некоторые намеки на справедливость постепенно проявляются в анализе последствий оккупации Россией Крымского полуострова. По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, на подходе решения Третейского суда относительно собственности «Нефтегаза Украины» и Ощадбанка, конфискованной Россией в Крыму, и там будут уже совсем другие суммы, и другие перспективы.

Не менее важной остается и охота на «большую рыбу» отечественной коррупции, вероятность поимки которой растет с приближением президентских выборов. Об этом факторе снова вспомнил генеральный прокурор Юрий Луценко, решивший отметить вторую годовщину работы на Резницкой внесением представления на лишение депутатской неприкосновенности троих парламентариев. Вот только гарантии успешного голосования депутатский корпус в его нынешнем состоянии дать не может. Арестованная по представлению Луценко Надежда Савченко отметила день рожденья в СИЗО, ее медиа-активность в украинском изоляторе выглядит куда менее интенсивной, по сравнению с пребыванием в российской тюрьме. Отмечу, что глава СБУ Василий Грицак заявил: подельника Савченко Владимира Рубана боевики внесли в списки на обмен пленными.

Петр Порошенко и Владимир Гройсман, не демонстрирующие в последнее время публичного взаимопонимания, практически в унисон высказали уверенность в принятии еще весной закона о создании Антикоррупционного суда. Если президент таким образом заочно отвечал на упреки наших западных партнеров, то премьер продвигает собственный новый приватизационный закон, подчеркивая, что Антикоррупционный суд станет мощным сигналом для инвесторов.

Главы НАБУ и САП продолжают заочный обмен мнениями на фоне продолжающегося расследования нарушений этических норм Назаром Холодницким, которое расследует Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Артем Сытник в очередной раз подчеркнул, что НАБУ замахнулась на «касту неприкасаемых», а Холодницкий отмечает его президентские амбиции, впрочем, не подкрепленные рейтингами. При этом главные антикоррупционеры страны утверждают, что не намерены баллотироваться на ближайших выборах.

Евгений МАГДА