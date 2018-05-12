Матиос рассказал об экспертном воссоздании теракта в Раде, который планировали Савченко и Рубан

Матиос рассказал, что привезенные Рубаном и Савченко с оккупированных территорий мины и минометы были пригодными для стрельбы.

10 мая было проведено экспертное воссоздание на полигоне теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан..

Об этом в эфире Радио НВ рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось. То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений", - заявил он.

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Матиос добавил, что у него сложилось мнение, что все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, когда обнародовал представления на задержание и привлечение Савченко к ответственности "действительно имели и имеют место".

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке атак и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.