Татьяну Чорновол и Анну Гопко включили в топ-100 мировых мыслителей

Американский журнал Foreign Policy включил Анну Гопко и Татьяну Чорновол в ежегодный список 100 мировых мыслителей (100 Global Thinkers), опубликованный в понедельник, 17 ноября, передает Радио 24.

Рейтинг разделен на 10 категорий: пропагандисты; люди, которые принимают решения; люди, которые бросили вызов; экологические активисты; инноваторы; защитники; хроникеры; целители; люди искусства; магнаты.

Гопко попала в категорию защитников за продвижение украинской революции вне рамок Майдана.

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Чорновол включили в список мыслителей, которые бросили вызов, за то, что рискнула всем ради документирования коррупции в Украине. Foreign Policy отметил ее избиение в декабре 2013 года после публикации блога о поместье тогдашнего главы МВД Виталия Захарченко, а также то, что она стала уполномоченным по антикоррупционной политике.

В список мировых мыслителей вошли также Владимир Путин, Александр Дугин и Александр Бородай. Все они включены в категорию «пропагандисты»