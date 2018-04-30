Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой: Каждый год 2 мая деструктивные силы стремятся провоцировать ситуацию... Например, представителям «Оппозиционного блока» нужно сюда приехать именно в этот день

Сергей Анатольевич, вы прибыли в Одессу накануне так называемой критической даты и лично курируете комплекс мероприятий по охране правопорядка...

Ожидается проведение большого количества массовых мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. На усиленный режим несения службы в Одесском гарнизоне заступает более 2 тыс правоохранителей, 500 военнослужащих Нацгвардии, 170 спасателей, задействовано 35 единиц специальной техники. Кроме того, пограничники первой и второй очереди резерва усилили пункты пропуска и участки государственной границы (приднестровский участок украинско-молдавской границы, – УНИАН). Также имеется солидный резерв, включая правоохранителей из других регионов страны.

В Главном управлении Нацполиции будет действовать ситуационный штаб. Конечно, привлечем к работе антиконфликтные группы и подразделения оперативно-тактического реагирования. Нам помогают представители Консультативной миссии Европейского Союза, у нас полное взаимопонимание и поддержка со стороны СБУ.

То есть, риски по-прежнему высоки?

События, имевшие здесь место в 2014 году, тесно связаны с происходящим в Донецке и Луганске. В планы «соседей», изначально входили Запорожье, Харьков, Днепр и Южная Пальмира, которая была и остается в сфере геополитических интересов. Значение имеет близость Приднестровья, присутствие пророссийского сегмента, на поддержку которого они полагались. Благо, ситуацию удалось удержать, но 2 мая в Одессе разыгралась трагедия с большим количеством жертв, чего никто не ожидал. К сожалению, в дальнейшем эти драматические события начали разыгрывать, в том числе, те, кто хочет воплотить в жизнь свои нереализованные амбиции. При этом используют разные категории населения, противостояние украинских патриотов и каких-то пророссийски настроенных лиц.

Каждый год 2 мая деструктивные силы стремятся провоцировать ситуацию.

К сожалению, имеет место и политическая подоплека. Например, представителям «Оппозиционного блока» нужно сюда приехать именно в этот день. Результат – инцидент, случившийся в позапрошлом году в международном аэропорту «Одесса». (Нардепы «Оппозиционного блока» публично возлагают цветы на том месте, где 4 года назад находился лагерь сепаратистов – на Куликовом поле, возле Дома профсоюзов. Здесь во время пожара погибло большинство из 48 жертв массовых беспорядков. В 2016 году проукраинские активисты заблокировали в аэропорту депутатов «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и Вадима Новинского, заявив, что их появление на Куликовом поле будет расценена «исключительно как провокация», – УНИАН).

Поэтому уделяем Одессе такое повышенное внимание, чтобы не допустить повтора мая 2014-го. Отрабатываем до мельчайших деталей все локации – Соборную площадь, Куликово поле, маршруты...

Ситуация – на грани. Если ее не упредить, самое меньшее, что может случиться - мордобой, наибольшее – вообще не предсказуемо. Ведь из-за событий на востоке Украины увеличился оборот оружия... Мы не можем допустить его использования. Кто-то хочет возложить цветы? Пожалуйста! Но мы обязаны принять жесткие меры безопасности, в том числе, фильтрационные мероприятия, нравится это кому-то или нет. И будем делать это постоянно, пока не поймем, что противостояния больше нет.

Прошло уже четыре года, а конкретики о многом все еще нет. Можете рассказать, что все-таки произошло 2 мая 2014 года? Говорят, когда начались беспорядки в центре города и появились первые жертвы (были застрелены украинские патриоты), в прокуратуре Одесской области проходило совещание, на котором был также руководитель регионального главка МВД Петр Луцюк, и якобы все участники этого мероприятия выключили мобильные телефоны, что выглядит странным…

Так как в настоящее время еще идут судебные разбирательства, говорить о том, что были выключены мобилки или еще что-то, будет не совсем корректно. Тут есть два аспекта. Первый – действия сотрудников милиции. Это дело ведет Генеральная прокуратура, в том числе и относительно действий начальника главка Луцюка (дело передано в суд, но к рассмотрению по существу пока не приступали, – УНИАН), его заместителя Дмитрия Фучиджи (скрывается за рубежом, объявлен в международный розыск, – УНИАН) и других руководителей.

Второй аспект касается общей ситуации и трагических событий. Данное дело сейчас слушается в Апелляционном суде Николаевской области, после того, как Ильичевский городской суд признал некоторые доказательства недопустимыми, вследствие чего 19 человек в сентябре 2017 года получили оправдательный приговор.

Также в Главном управлении Нацполиции в Одесской области продолжают расследование в отношении ряда подозреваемых в участии в тех массовых беспорядках, хулиганстве, применении оружия и убийствах. Более того, установлено их участие в незаконных вооруженных формированиях в ОРДЛО. В настоящее время 15 человек находятся в розыске, а четверым членам указанных формирований предъявлено подозрение. Сейчас продолжаются следственные действия.

Но вы, как специалист с опытом в сфере обеспечения общественной безопасности, можете предположить, что тогда произошло?

Думаю, что областное руководство милиции не понимало до конца всей глубины той ситуации. Не придало значения, не осознало ее масштабов.

На центральном стадионе Одессы 2 мая 2014 года «Черноморец», в рамках чемпионата страны, принимал харьковский «Металлист». Приехали болельщики, как бы, все безобидно, однако в городе нужно было контролировать все движения. Тем более, было известно: планировалось мирное шествие болельщиков обоих клубов в поддержку целостности Украины. Днем колонна направилась к стадиону с Соборной площади. В то же время с другого конца города – Куликова поля – фактически им навстречу выдвинулись пророссийские радикалы…

Когда появились первые жертвы, ситуация стала непредсказуемой и, в результате, потерян контроль. Плюс, стечение обстоятельств, совещание, несостоятельность в прогнозировании развития событий... Нужно было просто «собраться в кулак», понять, где узкое место и, хотя бы, разделить стороны. Но, к сожалению, этого не сделали. Халатность и непрофессионализм – это то, что, прежде всего, привело к таким страшным последствиям.

А события4 мая 2014 года – штурм антимайдановцами здания тогдашнего городского управления МВД Одессы, когда из изолятора временного содержания выпустили всех задержанных 2 мая?

Ситуация изначально пошла по неконтролируемому пути. И руководство тогда, вместо того, чтобы отстоять принципиальную позицию, мягко говоря, растерялось. Хотя уже были задержанные, и можно было по «горячим следам» проводить следственные действия…

К тому же, помните, что в 2014 году творилось в милиции? Постреволюционный синдром, многие правоохранители вообще не понимали, ни что происходит в стране, ни случившегося в Одессе. От них требовалось сконцентрироваться и принять законное волевое решение, но...

Как бы там ни было, это дело находится в ГПУ. Насколько я знаю, проводятся активные следственные действия в отношении бывших сотрудников милиции.

Сергей Долженков, известный по прозвищу «Капитан Какао», также бывший милиционер, потом – один из лидеров боевого крыла местного антимайдана «Одесской дружины», впоследствии – фигурант «дела 2 мая», сейчас находится в Николаевском СИЗО...

Несмотря на усилия российского консульства и попытки его адвокатов сделать из него невиновного и выпустить из зала суда, он все-таки находится под стражей. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с СБУ и прокуратурой Одесской области.

Если говорить в целом об Украине, какую спецоперацию полиции считаете самой успешной, резонансной?

Сложно сказать. Можно, например, много говорить о тех же «ворах в законе», которых мы задерживаем и выдворяем из страны. О задержании разбойных формирований, ОПГ, которые «слетелись» сюда для раскачки ситуации, явно при чьей-то координации. То есть, все это, мягко выражаясь, «нагромождение», в том числе с привлечением криминалитета, кому-то очень выгодно. Это четко прослеживается. Одно из доказательств – задержание в прошлом году «черкасской группы» (банда «Торпед» причастна к преступлениям по разжиганию межнациональной вражды в Украине и связана с экс-«регионалами», - УНИАН). Ее участники подозреваются в осквернении Центральной еврейской синагоги в Черновцах, в Умани злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой, в Киеве – гранату в Посольство США, в Луцке - взрывное устройство в консульство Польши и т. д.

Отдельная тема - обеспечение общественного порядка во время массовых акций...

Эта работа требует тщательной проработки максимально возможных рисков. Нельзя допустить каких-то ошибок, которые могут стоить жизни, в том числе, правоохранителям. Подобное случилось в августе 2015 года возле здания Верховной Рады, когда погибли четверо военнослужащих Нацгвардии. Позднее, во время «Марша равенства», который впервые проходил в Киеве, чудом удалось спасти нашу сотрудницу – осколок гранаты прошел буквально в сантиметре от ее сонной артерии.

Именно после этих ЧП мы начали использовать фильтрационные пункты, устанавливать рамочные металлодетекторы на подступах к зданию парламента и в других местах, в том числе, в Одессе 2 мая.

При этом обеспечиваем порядок на массовых мероприятиях, где численность участников доходит и до 20 тыс человек. Например, Евровидение, международные футбольные матчи… Те же Крестные ходы в Киеве, что особенно сложно в свете известных событий. Не дай Бог пропустить провокацию, допустить столкновение на религиозной почве.

Какой регион в Украине самый проблемный?

Сложные города - Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и, разумеется, Киев. Непростая ситуация в граничащих с Польшей и Венгрией регионах, где также есть своя специфика. Луганская и Донецкая области все время – на грани. Харьков устоял, не допустил появления «ХНР», но его еще долго лихорадило. Днепр – первые добровольческие батальоны…

На ситуацию в Одесском регионе влияет граница с непризнанным Приднестровьем. Когда мы говорим о гибридной войне против нашей страны, речь и об использовании преступного элемента, который, к большому сожалению, «поставляется» оттуда. В данном случае основное противодействие такому явлению – превентивные меры. В этом мы тесно сотрудничаем с молдавскими полицейскими, постоянно обмениваемся информацией, мониторим ситуацию.

Можете поделиться своими впечатлениями о нынешней Южной Пальмире не только как один из руководителей МВД Украины, а просто как одессит?

Просто по-человечески: моя любимая Одесса сейчас очень сильно отличается от той, которой была когда-то. К сожалению, ее начали использовать, втянув во все эти [околополитические] «игры», и она теряет свой шарм, который был присущ только местным жителям.

Постепенно Одесса становится все более политизированной. С одной стороны, это хорошо, с другой – обидно, что она теряет свое лицо. Здесь представители более 130 наций и народностей прекрасно уживались вместе одной большой семьей, а сейчас люди стали злее, нетерпимее… При этом Одесса, после событий мая 2014 года, немного отрезвела. Начала с пониманием, очень осторожно относиться к противостояниям, поняв, к чему это может привести.

...Город получил урок?

Можно сказать и так. Одесситам свойственна упорность, даже упертость… Ведь и здесь были попытки захватить здание областной администрации. (3 марта 2014-го во время внеочередной сессии возле облсовета начался пророссийский митинг. Админздание заблокировали и штурмовали, требуя признать действующую в стране власть нелегитимной и провести федерализацию. Однако прибыли евромайдановцы. Противостояние между оппонентами длилось до позднего вечера, и сепаратистам пришлось отступить, - УНИАН).

Думали, возьмут ее, щелкнув пальцами, как, в общем, и сам город. Казалось бы, вот она «на блюдечке» – черноморская жемчужина с большим количеством русскоговорящего населения, бери и все. Не получилось! Убежден: не получится и в дальнейшем. И не только с Одессой, а и с другими городами, регионами Украины.

Лариса Козовая, Одесса