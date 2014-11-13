Силы АТО уничтожили около 20 боевиков и 10 единиц техники возле Горловки

Об этом на странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. "Неподалеку от Горловки артиллерийские подразделения сил АТО нанесли огневой удар по скоплению бандитов, которые планировали атаковать населенный пункт Дзержинск", - говорится в сообщении.

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Пресс-центр АТО отметил, что "по подтвержденной информации в результате огневого налета уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники и до 20 бандитов", - говорится в сообщении.