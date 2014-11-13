Порошенко поедет на заседание глав государств Вышеградской четверки

17:36, 13 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко 15-16 ноября посетит с рабочим визитом Словакию, где примет участие в заседании президентов стран Вышеградской четверки.

Порошенко поедет на заседание глав государств Вышеградской четверки / фото УНИАН

Об этом сообщает президентский сайт. Отмечается, что 16 ноября в Братиславе пройдет заседание президентов стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, в котором запланировано участие лидеров Германии и Украины.

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