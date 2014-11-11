Меркель считает ситуацию в Украине одним из важнейших вопросов саммита G20
Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили развитие ситуации на Донбассе, в частности, значительное наращивание военного присутствия и тяжелого вооружения, поступающего со стороны российской границы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, Порошенко отметил, что последние события свидетельствуют о фактическом отказе от выполнения Минских договоренностей со стороны представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также об отсутствии прогресса в выполнении этих договоренностей Россией.
Меркель отметила, что Минские договоренности должны выполняться сторонами в полном объеме. Она также заверила, что ситуация в Украине станет одним из важнейших вопросов в ходе саммита "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене, который состоится 15-16 ноября.
Читайте такжеПорошенко и Байден скоординировали позиции перед саммитом G20Также собеседники обсудили вопросы гуманитарной помощи для жителей Донбасса и вопросы энергетической безопасности, подчеркивается в сообщении.
Саммит "большой двадцатки" состоится 15-16 ноября. Напомним, ранее сообщалось, что руководство Евроcоюза не планирует двусторонних встреч на саммите с президентом России Владимиром Путиным.