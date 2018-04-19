НАБУ: бюро неоднократно предлагало Онищенко передать оригиналы пленок

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заверили, что готовы изучить записи при условии их получения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что неоднократно предлагали народному депутату Украины Александру Онищенко передать для проверки его аудиозаписи разговоров якобы с высшими должностными лицами, однако до сих пор их так и не получили.

Об этом сообщается на странице НАБУ в социальной сети Facebook.

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«Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой «газовой схемы» в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ эти записи так и не получило», - прокомментировали в ведомстве обнародованы «записи Онищенко».

В НАБУ заверили, что при условии получения оригиналов записей готовы изучить их в пределах своей компетенции.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в эфире одного из телеканалов Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Петра Порошенко, в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. В Администрации президента назвали записи, обнародованные Онищенко, фейком.

Справка. Народный депутат Украины Александр Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая причинила государству более 3 млрд грн убытков. Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.