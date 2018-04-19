Экс-начальник Генштаба ВСУ: Янукович хотел просить у Путина ввести миротворцев

Он заявил, что Янукович рассказал ему, "что собирается обратиться к Путину с просьбой срочно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии".

Юрий Ильин утверждает, что Янукович намеревался просить президента РФ Владимира Путина ввести в Украину миротворцев, а не войска.

Читайте такжеЭкс-начальник Генштаба ВСУ рассказал в суде о разговоре с Януковичем в ночь на 23 февраля 2014 года

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин на заседании суда по делу о совершении бывшим президентом Виктором Януковичем государственной измены пытается оправдать действия обвиняемого.

Как передает корреспондент УНИАН, Ильин дает показания в Оболонском райсуде Киева как свидетель стороны защиты Януковича.

По словам Ильина, о подготовке Януковичем обращения к Путину он узнал от самого экс-президента 1 марта 2014 года.

По словам Ильина, Янукович позвонил ему в первой половине дня и сообщил, что ситуация на юго-востоке страны выходит из-под контроля.

Янукович пожаловался Ильину, что соглашение об урегулировании конфликта с оппозицией не действует, а страны-гаранты соглашения молчат.

По словам экс-начальника Генштаба ВСУ, Янукович рассказал ему, "что собирается обратиться к Путину с просьбой срочно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии".

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН в то время представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу применить российские вооруженные силы «для защиты населения Украины».

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на применение российских вооруженных сил в Украине «с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране».

Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

2 марта 2018 года на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что в 2014 году просил президента РФ рассмотреть возможность введения в Украину «полицейской миротворческой миссии».

6 марта адвокаты экс-президента Украины предоставили суду, как они утверждали, текст его обращения к Путину от 1 марта 2014 года.

«Я обращаюсь к Вам, господин президент, с предложением безотлагательно провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией о предоставлении помощи для восстановления законности, конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии», - цитировал документ адвокат Виталий Сердюк.

Также Янукович просил безотлагательно проинформировать по дипломатическим каналам мировое сообщество об официальной позиции легитимного президента Украины об «антиконституционном вооруженном государственном перевороте» в стране.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.