Гибридные антироссийские санкции от Украины

После того, как США в начале апреля ввели санкции в отношении лиц из «Кремлевского доклада» США - списке из 210 человек (политиков, чиновников, бизнесменов) из ближайшего окружения Путина, присоединиться к этим ограничительным мерам выразила желание и Украина. Так, президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что дал поручение СБУ, Кабмину и СНБО подготовить соответствующий проект решения о внедрении гармонизированных с решением Минфина США санкций. По идее, решение должно появиться на текущей неделе. Но принесет ли оно какую-то практическую пользу?

Напомним, американские санкции, о которых идет речь, коснулись 17 российских чиновников, 7 олигархов и 12 компаний, которыми те владеют. В частности, под санкции попали олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничества со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Русские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».

Украинский интерес российского бизнеса

Среди них только единицы имеют крупные бизнес-интересы в Украине. К примеру, владелец «Русала» Олег Дерипаска.

Любопытно, что «Русал» попал под украинские санкции еще в сентябре 2016 года, задолго до появления американского «кремлевского списка». Согласно соответствующему указу президента Украины Петра Порошенко, у «Русала» блокировались активы и ограничивались торговые операции на территории Украины, запрещалось выводить капиталы, осуществлять госзакупки товаров, работ и услуг, были остановлены экономические и финансовые обязательства и т.п. В ответ на это в компании пообещали судиться, но… судами не пахнет до сих пор. Что заставляет задуматься: либо ущерб от украинских санкций был незначительным, либо никакой угрозы для бизнес-интересов Дерипаски в Украине эти ограничения не несли.

В пользу такого мнения свидетельствует и то, как Олег Дерипаска «продал» свой самый крупный актив в нашей стране – более 50% акций Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Дело в том, что осенью прошлого года российский олигарх совершил эту сделку со своими бизнес-партнерами из транснациональной компании Glenocore. Но, по сути, остался бенефициаром предприятия (о чем имеются данные в украинском Минюсте). А также то, что никуда не исчезла доля «Русала» в Запорожском производственном алюминиевом комбинате (ЗАлК).

Сам Дерипаска еще год назад, в апреле 2017-го, силами СБУ получил в Украине новый «статус» - лидер преступной организации, которая «в период 2009-2015 годов незаконно, путем вывода из эксплуатации, демонтажа, разрушения и продажи по существенно заниженной цене оборудования ЗАлК фактически уничтожила производство первичного алюминия и технического кремния в Украине». А это, по данным СБУ, привело к необходимости предприятий Украины закупать первичный алюминий у… «Русала». Впрочем, перспективы этого дела пока также туманны, как и эффективность украинских санкций против этого представителя российского олигархата.

Проблемы применения ограничительных мер

«В первую очередь, санкции повлияют на частные предприятия, которые экономически связаны с российскими олигархами, и им могут ограничить ведение бизнеса», - считает политолог Сергей Таран.

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Однако главная проблема в том, что американские санкции против ряда российских бизнесменов только косвенно могут отразиться на их собственности в Украине (если конкретная компания не названа в санкционном списке). Дело в том, что Минфин США придерживается четкого правила, если компании нет в санкционном списке, то она может быть наказана лишь в случае, если, минимум, 50% в ней принадлежит людям или компаниям, попавшим под санкции.

К примеру, Игорю Ротенбергу, сыну одного из ближайших соратников Путина Аркадия Ротенберга, в Украине принадлежит дочернее предприятие «ТПС Недвижимость», которое контролирует один из крупнейших столичных торговых центров «Ocean Plaza». Однако структура собственности в ТРЦ такова, что Ротенберг контролирует только треть акций. Остальные 66,6% предприятия принадлежат трасту, действующему в интересах двух других потенциальных кандидатов на американские санкции из «кремлевского списка» - депутата Госдумы Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко. На сегодня ограничительные меры по отношению к ним не введены.

«Российский капитал достаточно глобализирован и его могут спрятать в Украине за другой вывеской, потому по документам ничего не докажешь. Государство, разве что, может сделать так, чтобы российский капитал хоть и присутствовал в Украине, но оставался в стороне от политики – для этого было бы не лишним создать отдельные институции, которые бы этим занимались», - считает политтехнолог Тарас Загородний.

Вместе с тем, по его словам, если учитывать, что после начала российской агрессии против Украины множество российских компаний перерегистрировались, «пока мы будем искать, какая из них кому и в каких долях принадлежит, мы больше потратим усилий, чем добьемся реальных санкций».

Еще одна проблема – предприятия, которыми владели и владеют российские олигархи в Украине, нужны самой Украине. К примеру, Днепрогаз, Донецкгоргаз, Криворожгаз и Харьковгаз, бенефициаром которых является еще один представитель российского олигархата из американского санкционного списка – Виктор Вексельберг. В этой связи, гораздо более логичным кажется не санкционное давление, а грамотная национализация.

Это – экономическая составляющая. Но в обещаниях украинского президента солидаризировать отечественные санкции с США есть и второе «дно».

Санкции как имиджевый проект

По мнению Тараса Загороднего, Порошенко приберег козырь с санкциями неспроста, а ради повышения электоральной поддержки в преддверии президентских выборов. «Президент будет, в первую очередь, ориентироваться на патриотический электорат, который будет приветствовать любые антироссийские шаги, и потому санкции в солидарности с Западом являются выигрышной комбинацией», - считает Загородний.

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В то же время, мнению директора социологической службы «Украинский барометр», политолога Виктора Небоженко, Петр Порошенко, заигрывая с Западом, преследует совсем другие, более приземленные цели. «Если речь идет об Украине, независимо от президента, то, в первую очередь, санкции должны касаться русскоязычных СМИ и транспортной системы, но поскольку мы говорим о Порошенко, то сейчас санкции коснутся только тех предприятий, в которых заинтересован лично президент. Например, сейчас собственность Фирташа в виде облгазов, посредством санкций, могут попытаться передать людям, аффилированным к Порошенко. То же касается и предприятий по производству химудобрений в Украине, которые также нужны Порошенко, поскольку он является одним из крупнейших пользователей земель», - говорит Небоженко.

При этом он отмечает, что, безусловно, лично президент ничем владеть не будет. «Но эти структуры могут перейти в собственность людей из окружения президента», - считает политолог.

По мнению эксперта Института исследования российской агрессии Игоря Ледника, хоть президент и поднял тему антироссийских санкций, по факту, Украина обречена догонять Запад в его санкционной политике, так как сам Порошенко ратует об отсутствии альтернативы переговорам в Минске. «Украинцам, тем самым, отказано в безопасности и реформах на основе приоритета принципов международного права и верховенства права национального. И сегодня бесполезно гадать на какую отрасль российской экономики и в отношении кого персонально Петр Порошенко введет санкции из-за событий в Сирии, понимая степень взаимозависимости олигархата Украины и России», - говорит эксперт.

«Конечно, влияние наших санкций будет менее заметным, чем это могло быть в случае с США. Эффект будет сугубо политическим, так как Порошенко стремится показать синхронность действий с западными партнерами. Санкции будут важны для международного имиджа Украины», - добавляет Сергей Таран.

Политолог убежден, что весь смысл санкций в том, чтобы постепенно истощать российскую экономику: «При этом даже заявления о введении неких ограничений, по сути, уже являются санкцией, так как отпугивают международных партнеров от структур, связанных с российскими олигархами».

Анастасия Кучкина