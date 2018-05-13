Газпром блефует – ему скоро некуда будет девать свой газ

Итак, газовый конфликт между Украиной и Россией вчера лишь ожесточился. Вечером 4 марта «Газпром» сократил поставки газа для Киева еще на 25%. Как выразился представитель этой кампании Сергей Куприянов, уменьшение подачи газа вызвано неплатежами за него украинской стороной.

По информации российского газового монополиста, по данным на 10.00 московского времени 4 марта поставки газа в Украину сократились до 104 млн. куб. м газа в сутки, что составляет 75% от плановых суточных объемов. Следовательно, теперь газа от «Газпрома» для Украины поступает в объеме около 70 млн. куб. м. в сутки, вместо плановых примерно 140 млн.

На такой резкий шаг Москвы последовало не менее жесткое заявление Киева. В частности, НАК «Нафтогаз Украины» распространил во вторник сообщение, что в случае дальнейшего ограничения снабжения газа со стороны «Газпрома», компания вынуждена будет «прибегнуть к адекватным и асимметрическим действиям» для защиты интересов собственных потребителей. И конкретизировал – компания может гарантировать бесперебойный транзит европейским потребителям до тех пор, «пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины». То есть, если Украине не будет хватать газа для собственных потребностей, то могут быть сокращены объемы поставок российского газа для Европы. Вина же за это ляжет на российскую сторону, нарушающую главный принцип технических условий взаимоотношений между «Газпромом» и «Нафтогазом» в газовой сфере – «обеспечение со стороны НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойного и безаварийного транзита российского газа европейским потребителям, при условии обеспечения газового баланса Украины».

Понятно, что весь этот обмен «любезностями» между «Газпромом» и «Нафтогазом» носит больше политический характер. Но есть еще экономический и технический аспекты данной проблемы.

С экономической точки зрения и Москва, и Киев несут сейчас немалые убытки («Газпром» и «Нафтогаз» имеют статус государственных предприятий). Ведь за недопоставленный потребителям газ никто платить не будет, значит, какую-то прибыль недополучит «Нафтогаз», а еще больше – «Газпром». Но весьма интересна и техническая сторона вопроса. Ведь те объемы газа, на которые сейчас уменьшены поставки из России, где-то нужно хранить? Естественно, что ни Туркменистан, ни другие азиатские страны, ни сама Россия не пойдут на сокращение добычи газа, поскольку такое и технически сложно сделать, да и вообще – это прямые убытки?

Конечно же, как в Украине, так и в России надеются, что нынешний газовый кризис не продлится очень долго. Кто-то уступит, и все ограничится лишь небольшими текущими финансовыми потерями, которые затем возместятся в случае заключения благоприятного (для одной из сторон конфликта) газового соглашения. Тем не менее, политики и, тем более, эксперты по обе стороны границы сейчас усиленно просчитывают всевозможные варианты. В том числе, и форс-мажорный – если коса найдет на камень, и очень долго никто не захочет сдаваться.

В этом случае вопрос, в принципе, стоит следующим образом: если «Газпром» (сократив поставки для украинской стороны) увидит, что Киев берет российский газ, предназначенный для Европы, то вентили на российско-украинской границе следовало бы перекрыть полностью? А куда в таком случае девать газ физически? Или Украина каким-то образом на очень длительный период времени сможет продержаться, не уменьшая российские поставки газа европейским странам, как долго «Газпром» окажется способен где-то размещать на своей территории его излишки? Ведь не сжигать же или выпускать «лишний» газ в атмосферу?

А вот при поиске ответов на эти вопросы и выяснится, что у «Газпрома» в его газовой империи есть одно весьма слабое звено. А именно – недостаточность емкостей газовых хранилищ. Приведем некоторую информацию по данной теме.

Газ хранят в газовых хранилищах, которые нужны в связи с тем, что в зимнее время потребление газа возрастает в 5-10 раз по сравнению с летним периодом - в зависимости от температур. Наиболее экономически выгодный вариант газовых хранилищ – это использованные ранее газовые и нефтяные месторождения. То есть, в опорожненные когда-то скважины просто закачивается новый газ. Второй тип газовых хранилищ - расположенные в водоносных пластах, которые по структуре близки к газовым месторождениям. А не так давно начали использовать еще и третий тип подземных хранилищ - в соляных пластах (соль вымывают из пласта водой, и получается полость для хранения газа).

В Украине подземные хранилища газа (ПХГ) создавались на протяжении почти 100 лет (газ начали добывать на территории Западной Украины еще в 20-ые годы прошлого века), и сейчас они могут вместить примерно 32 млрд. кубометров газа. В России на сегодня суммарный объем более двух десятков ПХГ составляет 65-70 млрд. куб. м., а к 2010 году «Газпром» планирует увеличить объемы активного газа (того, что можно выкачать) в ПХГ до 82 млрд.

Убедился «Газпром» в том, что объемов имеемых в России ПХГ крайне недостаточно, зимой 2006 года, а она, напомним, выдалась очень холодная. «Газпром» был вынужден тогда срочно ввести в эксплуатацию около сотни законсервированных скважин, обратился с просьбой увеличить поставки газа в трубу к независимым производителям, ну и, естественно, принялся ускоренно откачивать газ из подземных хранилищ. По итогам I квартала 2006 года план по откачке газа из хранилищ был превышен на 22,4%. Всего «Газпром» за отопительный сезон забрал тогда из своей подземных запасников 48,3 млрд. кубометров газа.

Крупнейшее российское подземное хранилище распложено, например, в Рязанской области – Касимовское ПХГ, обеспечивающее газом Москву, Тулу, Рязань, Калугу, Тамбов и Ярославль. Ставропольское ПХГ (специализирующееся на туркменском газе) обеспечивает в зимнее время газом южные регионы России. А вот в районе Ленинградской области – для обеспечения газом Санкт- Петербурга – нет достаточных по объемам ПХГ (лишь одно маленькое – на 200 млн. кубометров).

«Газпром» проводит в последние годы политику создания новых подземных хранилищ. И не только в самой России, но и в других государствах, что требуется для большей надежности российского газового экспорта. В прошлом и позапрошлом годах «Газпром» обращался с призывами о создании новых ПХГ к правительствам Германии, Бельгии, Австрии, Латвии, Беларуси и других стран, причем зачастую их озвучивал лично российский президент – Владимир Путин. Не все европейские государства идут в этом плане навстречу устремлениям Москвы. Так, в прошлом году компании Wingas (совместному предприятию «Газпрома» и немецкого газового концерна Wintershall) не дали разрешение на строительство подземного хранилища газа в Великобритании.

Однако особенно большое значение имеет сегодня то обстоятельство, что по сравнению с зимой 2005-2006 года две прошлые зимы выдались весьма теплые. Вследствие чего произошло значительное сокращение объемов импорта российского газа странами Европы. В частности, в первом полугодии 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 «Газпром» сократил поставки газа в Западную Европу почти на 25%.

В связи с чем российские ПХГ сейчас в значительной мере заполнены газом, к тому же с наступлением весны потребление газа ежедневно сокращается (в Украине, в том числе). Кроме того, более 20 млрд. кубометров из имеемых 65 млрд. объемов российских ПХГ являются так называемым долгосрочным резервом, который может быть использован при наступлении еще более форс-мажорных обстоятельств, чем мороз. На российско-украинской же границе, для сравнения, ежегодно проходит около 180 млрд. куб. м. газа (для Украины – 50-55 млрд.).

«Теплая зима и снижение объемов продаж привели к тому, что у российского газового холдинга «Газпром» оказалось много лишнего газа, который закачивается в хранилища. Однако мощности хранилищ на пределе, из-за чего «Газпром» ищет альтернативные варианты», - так писала о ситуации с российскими ПХГ «Лента.Ру» (17.08.2007).

Таким образом, в ПХГ на территории России, куда «Газпром» уже третий день направляет недопоставленный для Украины газ, сейчас не имеется больших свободных пространств для размещения дополнительного газа. И если вообразить себе, что конфликт между Москвой и Киевом долго не будет находить решение, а «Газпром» и дальше станет снижать подачу газа в украинскую трубу (как вчера вечером пообещал Куприянов), то российский и среднеазиатский газ скоро просто некуда будет девать. То есть, «Газпром» не способен физически выдержать собственную блокаду в течение длительного промежутка времени.

Ну а, кроме того, затея с сокращением подачи газа для Украины означает дополнительные расходы «Газпрома» на бесполезную перекачку голубого топлива в ПХГ и обратно. Еще больший урон «Газпром» наверняка понесет вследствие потери к нему доверия европейских партнеров, как ненадежного поставщика газа. Ведь всем в мире совершенно очевидно, что Москва руками «Газпрома» осуществляет сейчас давление на Украину.

Украине же, пожалуй, стоит наконец-то проявить решительность в противостоянии с «Газпромом», который не сможет долго продержаться в своем упорстве. Ведь только в этом состоит смысл владения Киевом уникальной газотранспортной системой (включая ПХГ), благодаря которой Россия ежегодно получает от экспорта газа в Европу десятки миллиардов долларов прибыли…

Юрий Глухов