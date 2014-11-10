Руководство ЕС не будет проводить встреч с Путиным на саммите G-20

Об этом собственному корреспонденту агентства УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии. "Никакой двусторонней встречи не предусмотрено", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, украинский вопрос также не является таким, что будет рассматриваться во время саммита. По словам источника, вопросами, которые будут доминировать в повестке дня, являются экономический рост, финансовые правила, торговля, банковский союз, энергетика, изменение климата, вирус Эбола. "После кризиса экономика еще не восстановилась, но мы видим основания для роста. G-20 будет говорить о действиях, которые ускорят этот рост и сделают его устойчивым. Мы ищем мощный сигнал лидеров по этому поводу", - отметил собеседник.

Евросоюз на саммите будут представлять президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

Между тем, уже известно, что встречи с Владимиром Путиным планируют премьер-министры Австралии и Нидерландов Тони Эббот и Марк Рютте в контексте авиакатастрофы Boeing, который был сбит над Донбассом 17 июля. Пассажирами рейса были в основном граждане Нидерландов и Австралии.