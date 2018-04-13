В СБУ объяснили, зачем "подожгли" польский автобус во Львове

Сотрудникам СБУ удалось задокументировать общение исполнителя с заказчиком

Поджог автобуса 1 апреля во Львове проводился под контролем СБУ в рамках расследования взрыва возле Мемориала орлят.

Об этом сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко во время брифинга сегодня, 13 апреля, передает "112 Украина".

Как сообщили представители ведомства, после того, как был установлен исполнитель преступления, житель Киевской области 1979 года, следствие установило оперативный контакт и в дальнейшем привлекло его к сотрудничеству.

"Он сообщил, что по заказу указанных лиц 23 марта этого года уже осуществил поджог одного автобуса с польской регистрацией во Львове, но это событие не получило огласки, поэтому не было зачислено российскими кураторами. Поэтому они дали указание провести повторную акцию и с обязательной видеофиксацией поджога автобуса", - рассказал Кононенко.

Целью заказчиков была дестабилизация ситуации в стране и дискредитация Украины в мире.

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С целью задокументировать полный цикл совершения правонарушения от заказчика до исполнителя 1 апреля под контролем сотрудников СБУ с применением пиротехники был сымитирован поджог автобуса, а вокруг были расклеены красно-черные наклейки, выданные исполнителям заказчиком. После передачи отчета заказчику цикл документирования был завершен, после чего в Киеве задержали двух злоумышленников, фигурирующих в деле.

"По месту жительства задержанных в ходе проведения обысков было найдено и изъято незарегистрированное травматическое оружие, наклейки, идентичные тем, которые были расклеены во Львове, мобильные терминалы, а также вещества наркотического происхождения", - уточнил Кононенко.

Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове, посвященный участникам боев против ЗУНР и большевиков и являющийся частью Лычаковского кладбища. 13 марта злоумышленники совершили попытку взорвать мемориал и бросили через ограждение взрывное устройство. Оно приземлилось на газон в 15 метрах от хозяйственных построек. Никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

В начале апреля злоумышленники были задержаны, а 3 апреля Галицкий районный суд Львова избрал в качестве меры пресечения обоим подозреваемым содержание под стражей без возможности внесения залога.