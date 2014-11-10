Российские СМИ уже утверждают, что украинцы вскоре перейдут на латиницу

Российские СМИ утверждают, что украинцы вскоре перейдут на латиницу.

Вчера агентство ТАСС опубликовало новость о праздновании Дня украинского языка во Львове, где в рамках праздничных мероприятий уже якобы обсуждают переход украинского языка на латинский алфавит. Журналисты утверждают, что инициаторы идеи таким образом стремятся подчеркнуть принадлежность украинской нации к Европе. "Жители Львова уверены, что рано или поздно украинский язык перейдет на латиницу", - отмечает агентство.

Читайте такжеПоявилось видео задержания журналистки LifeNews в Киеве

Чуть позже российский телеканал Lifenews, хорошо известный своими лживыми сюжетами об Украине, в новом видео рассказал, что Украина в угоду Европейскому союзу вскоре собирается изменить кириллический алфавит на латиницу. В качестве эксперта телеканал пригласил в студию психолингвиста Дмитрия Петрова. Он отметил, что технически перевести украинский язык на латиницу вполне реально, однако такие реформы могут внести определенный культурный раскол в украинскую нацию.