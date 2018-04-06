Путин объявил об "уважении" к границам соседей и нашел крайних в попытках разжечь конфликты на постсоветском пространстве

Президент РФ заявляет, что международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами и разграничение морских пространств проводилось на принципах взаимного уважения.

Президент России Владимир Путин объявил, что за прошедшие годы Россия решала вопросы оформления границы с соседями «на принципах взаимного уважения», но вблизи российской территории наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки спровоцировать новые и «поджечь» старые конфликты на постсоветском пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании российского Совета Безопасности, где обсуждался проект Основ государственной пограничной политики РФ.

«За прошедшие годы была сформирована необходимая нормативная правовая база в пограничной сфере. На принципах взаимного уважения проводилось международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами и разграничение морских пространств», - сказал Путин.

Он заявил, что укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году, до 54% в 2017 году.

«В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных регионах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов и экстремистов, повысилась эффективность борьбы с трансграничной преступностью», - сказал Путин.

При этом он заявил, что ситуация меняется, причём меняется быстро и постоянно: и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи.

«Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надёжную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы», - сказал Путин.

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По его словам, важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России.

«Действовать здесь нужно основательно и аргументированно, твёрдо отстаивая наши национальные интересы. Тем более, что у нас уже есть успешный опыт решения подобных задач. Имею в виду международное признание в 2014 году права России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.

19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, чтобы "не допустить там резни".