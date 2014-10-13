На саммите G20 премьер Австралии задаст Путину вопрос о гибели MH17

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ранее министр финансов Австралии Джо Хоки подтвердил, что российский президент примет участие в саммите. По словам Хоки, в Австралии ждут честного диалога с Путиным по поводу того, что произошло с "Боингом" малазийской авиакомпании.

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Отмечается, что в Австралии общественное мнение склонно винить в гибели "Боинга" пророссийских сепаратистов, которые отрицают свою причастность к авиакатастрофе.

Из 298 пассажиров на борту самолета 38 были гражданами Австралии.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Австралия пригрозила заблокировать участие России во встрече лидеров G20. Газета The Australian Financial Review писала, что госсекретарь США Джон Керри и министр обороны США Чак Хэйгел в ходе консультаций на министерском уровне одобрили идею не приглашать российского президента, если Москва не изменит свою позицию в украинском конфликте.

12 октября министр финансов Австралии Хоки в интервью телерадиокорпорации ABC заявил, что ожидает участия Путина в саммите G20 и полноценного диалога с участием мировых лидеров.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.