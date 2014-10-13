На саммите G20 премьер Австралии задаст Путину вопрос о гибели MH17
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт завил, что президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящего в ноябре в Брисбене саммита стран "большой двадцатки" предстоит ответить на сложные вопросы по поводу гибели малазийского рейса MH17.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Ранее министр финансов Австралии Джо Хоки подтвердил, что российский президент примет участие в саммите. По словам Хоки, в Австралии ждут честного диалога с Путиным по поводу того, что произошло с "Боингом" малазийской авиакомпании.
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Отмечается, что в Австралии общественное мнение склонно винить в гибели "Боинга" пророссийских сепаратистов, которые отрицают свою причастность к авиакатастрофе.
Из 298 пассажиров на борту самолета 38 были гражданами Австралии.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября Австралия пригрозила заблокировать участие России во встрече лидеров G20. Газета The Australian Financial Review писала, что госсекретарь США Джон Керри и министр обороны США Чак Хэйгел в ходе консультаций на министерском уровне одобрили идею не приглашать российского президента, если Москва не изменит свою позицию в украинском конфликте.
12 октября министр финансов Австралии Хоки в интервью телерадиокорпорации ABC заявил, что ожидает участия Путина в саммите G20 и полноценного диалога с участием мировых лидеров.
17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.