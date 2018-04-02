Добкин согласился рассказать суду подробности побега Януковича (документ)

Добкин отмечает, что может предоставить в Оболонском районном суде Киева показания относительно событий февраля 2014 года, которые касались Януковича.

Бывший председатель Харьковской областной госадминистрации (ОГА), а сейчас народный депутат Михаил Добкин дал согласие прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

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Об этом сообщил в Facebook адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать показания по делу", - написал он и добавил копию письма, полученного юристами от депутата.

Добкин отмечает, что может предоставить в Оболонском районном суде Киева показания относительно событий февраля 2014 года, которые касались Януковича, в том числе касающиеся его поездки 22 февраля в Харьков.

"Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, имели влияние на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму... подтверждаю готовность свидетельствовать в суде", - пишет экс-глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, 25 января во время допроса по этому делу сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран рассказал, что перед бегством в Крым Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА. От Добкина Янукович получил необходимый для побега транспорт.