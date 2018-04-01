Порошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет

Порошенко 10 апреля осуществит визит в Германию. Он сообщил, что в ФРГ планирует, среди прочего, обсудить вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Президент Петр Порошенко во вторник, 10 апреля, осуществит визит в Германию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки в Донецкую область.

Порошенко начал рабочую поездку в Донецкую область с посещения Собора Архистратига Михаила в Мариуполе. Президент принял участие в Службе Божьей и освящении ветвей вербы. Глава государства помолился за мир в Украине и пообщался с верующими.

Порошенко отметил, что с первого дня своего президентства делал, делает и будет делать всё для того, чтобы на украинскую землю пришел мир.

«Конечно, к сожалению, это зависит не от нас», - добавил он.

Порошенко отметил, что в поездке его сопровождают министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Он напомнил, что, согласно закону, сейчас переформируется антитеррористическая операция.

«Какую я поставил задачу? 30 марта, в соответствии с заявлением президента Украины, канцлера Германии, президента Франции - и мы дожали Путина, чтобы он сделал такое же заявление, а он в этот раз отказывался это делать, - чтобы было (установлено) перемирие», - сообщил глава государства.

Он отметил, что каждый свой рабочий день начинает с заслушивания информации о ситуации на фронте.

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«Наши войска четко выполняют приказы верховного главнокомандующего о прекращении огня», - подчеркнул президент.

В то же время он выразил сожаление по поводу несоблюдения пророссийскими боевиками режима прекращения огня и отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано 11 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения.

«Это неприемлемо», - подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул важность создания всех условий для начала работы на Донбассе миротворческой миссии ООН, и был прекращен огонь.

«Провести решение Совета безопасности ООН (о введении миротворческой миссии). Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия находится в тотальной и полной изоляции. Никто её не поддерживает, только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев», - подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что 10 апреля осуществит визит в Германию, где планирует, в числе прочего, обсудить также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Он также подчеркнул, что начало работы миротворцев будет способствовать выведению с оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков.

Глава государства также подчеркнул, что главным приоритетом украинской власти является восстановление разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской: строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов, восстановление освещения и тому подобное.

«На сегодняшний день Донецкая область получает первый президентский приоритет», - отметил он.

"Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу", - убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для ввода миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции лишь потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", - сказал президент.

Как сообщалось, 17 марта президент Петр Порошенко выразил надежду, что новое правительство Ангелы Меркель будет способствовать в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Россия перехватила инициативу Украины относительно миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предусматривает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина же настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – на границе с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН по всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.