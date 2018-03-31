Украина закрыла въезд российским дипломатам, выдворенным из США
Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворенным из США за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора.
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Как сообщается на странице СБУ в Facebook, деятельность этих лиц признана несовместимой со статусом дипломата. Запрет на въезд на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.
Напоминается, что 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.
Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломата и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов.
После этого ряд стран заявили о решении выслать российских дипломатов.
В частности, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.
Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.
30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину.