Госкомтелерадио внес в Кабмин законопроект о реформировании печатных СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио. Как отмечается в сообщении, "проект закона разработан при участии Национального союза журналистов Украины. Его целью является ограничение влияния органов государственной власти и органов местного самоуправления на деятельность печатных средств массовой информации".

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Законопроектом предусматривается, что источником финансовой поддержки реформированных печатных СМИ местной сферы распространения будут расходы местных бюджетов, которые не будут учитываться при определении объема межбюджетных трансфертов. Решения о предоставлении финансовой поддержки реформированным печатным СМИ местной сферы распространения будут приниматься соответствующими местными советами.

По ориентировочным расчетам, на реформирование коммунальных печатных СМИ необходимы средства в сумме 120,71 млн грн.