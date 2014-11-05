Валенса: Россия отстала от Европы более чем на 30 лет

Конфронтация России с Западом и конфликт с Украиной свидетельствуют о том, что руководство в Москве пользуется методами, которые Запад "давно изжил", заявил польский политик в интервью приложению Christ & Welt к немецкому еженедельнику Die Zeit, передает Deutsche Welle.

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"Россия отстает от Европы и мира на больше, чем 30 лет", - сказал Лех Валенса. В теоретическом случае начала военной конфронтации со странами НАТО у России нет шансов на успех, уверен бывший президент Польши. "В лучшем случае они поставят нам пару синяков", - считает он.

Отвечая на вопрос об имидже Владимира Путина как хранителя традиционных семейных ценностей и поборника православия, Лех Валенса заявил: "И среди набожных всегда есть те, у кого с головой не все в порядке - в любой стране и вне зависимости от положения в обществе".