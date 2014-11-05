Дальнейшее давление на Россию может удержать ее от продолжения агрессии против Украины - евродепутат

Такое мнение он высказал корреспонденту УНИАН, комментируя призыв министра иностранных дел Украины к западным государствам ввести новые санкции против России за то, что она признала результаты псевдовыборов на Донбассе.

”Важно сохранять санкции, так как только давление на Россию может остановить ее перед очередными шагами, которыми она будет пытаться ограничить свободу действий Украины и которые будут нарушать ее территориальную целостность”, - отметил он.

”Нельзя этого позволить, и поэтому санкции должны иметь свое продолжение”, - сказал он.

Читайте такжеЗападные эксперты: Украина - форпост в гибридной войне России против ЕС

Евродепутат также отметил, что ”ни одна страна” не должна признавать результатов проведенных пророссийскими боевиками так называемых выборов на части контролируемых ими территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов ”Народного совета” ЛНР И ДНР.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому BILD призвал западные государства обострить санкции против России за то, что она признала псевдовыборы на Донбассе и тем самым нарушила договоренности по мирному урегулированию конфликта, достигнутые в начале сентября в Минске.