Крым останется в составе России до ее распада - журналист

По мнению журналиста Леонида Радзиховского, полуостров продолжает занимать большое место в российской культуре и обществе.

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский дал оценку умонастроениям россиян по поводу аннексированного Крыма.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос читателя во время чата на "Главреде".

"Подавляющее большинство жителей России было очень счастливо от возврата Крыма. Крым был пунктиком в российском обществе — "нас обидели, у нас украли Крым, нашу жемчужину". Это было и у тех, кто ни разу в жизни не был в Крыму, и у тех, кто бывал там. Этот пунктик был очень популярным в российском обществе. И на этом играла масса политиков, например, Лужков и многие другие", - сказал он.

Кроме того, Радзиховский напомнил о том, какое место Крым занимает в русской культуре и обществе.

"Вспомните такой знаковый фильм как "Брат-2" — там герой убивает какого-то украинского мафиози и еще добавляет: "А за Севастополь ты мне отдельно ответишь". Российское общество было очень счастливо от возврата Крыма. 99% общества, а не 86%, было очень счастливо, когда несправедливость была исправлена, и Крым вернулся в состав России. Тем более, подавляющее большинство жителей Крыма и тогда, и сейчас хотели в Россию и не хотели оставаться в Украине. Но за четыре года, естественно, эта эмоция ослабла, просто забылась. Но она никуда не делась", - отметил он.

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Также Радзиховский крайне пессимистически оценил возможность того, что в России появится политик, который решит вопрос возврата Крыма Украине.

"Если бы сегодня кто-то заикнулся о возвращении Крыма Украине, то такой человек вызвал бы к себе взрыв ненависти и в России, и в Крыму, и, естественно, ни о какой политической карьере такой человек не мог бы и думать — он мог бы думать только о своей безопасности. Поэтому, с точки зрения России и российского общества, вопроса Крыма просто не существует. Крым — неотъемлемая часть России, а поскольку это та часть, на которую кто-то претендует, то она еще и сакральная часть страны. Вот у вас на руках десять пальцев, и, пока ни один из них не болит, все в порядке, а когда один палец заболит, он становится сакральным, все внимание — к нему. Так и Крым — если на него никто не претендует, то Крым и Крым, а если кто-то претендует, он приобретает сакральное значение. Поэтому о Крыме и речи быть не может — он останется в составе России. Пока Россия не распадется", - резюмировал он.