Член коллегии МВД Геращенко: после прочтения книги Савченко у меня вопросов к ней уже нет (видео)

09:35, 16 марта 2018
Политика
1018
Геращенко получил полное представление об образе мышления и жизни Надежды благодаря ее книге / фото УНИАН

Читайте также"Придет время, когда я брошу ее в лицо": Савченко заявила, что готова отдать Порошенко звезду Героя Украины (видео)

Как заявил депутат в эфире ток-шоу «Право на власть», он получил полное представление об образе мышления и жизни Надежды. Савченко, в свою очередь, предложила вернуть деньги за книгу, если она так разочаровала Геращенко. Последний заметил, что, наоборот, получил удовольствие от книги.

«Там ( в книге – ред.) Надежда раскрыла свою сущность, свои мысли, чем она живет, чем она думает. Как она служила в армии, в Ираке, как она относилась к своим сослуживцам, как сослуживцы относились к ней. Историю о ее нахождении в СИЗО Российской Федерации, ее переживания», - отметил Геращенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине
Теги: #Надежда Савченко#Антон Геращенко