Член коллегии МВД Геращенко: после прочтения книги Савченко у меня вопросов к ней уже нет (видео)

По словам Антона Геращенко, Надежда в своей книге раскрыла "свое естество, свои мысли, чем она живет, чем она думает".

Нардеп Антон Геращенко заявил, что не имеет вопросов к коллеге по парламенту Надежды Савченко после того, как прочитал ее книгу.

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Как заявил депутат в эфире ток-шоу «Право на власть», он получил полное представление об образе мышления и жизни Надежды. Савченко, в свою очередь, предложила вернуть деньги за книгу, если она так разочаровала Геращенко. Последний заметил, что, наоборот, получил удовольствие от книги.

«Там ( в книге – ред.) Надежда раскрыла свою сущность, свои мысли, чем она живет, чем она думает. Как она служила в армии, в Ираке, как она относилась к своим сослуживцам, как сослуживцы относились к ней. Историю о ее нахождении в СИЗО Российской Федерации, ее переживания», - отметил Геращенко.