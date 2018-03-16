ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко" - Геращенко

Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение против Савченко.

Генеральная прокуратура Украины передала в Верховную Раду 174 страницы документов по делу о подозрении нардепа Надежды Савченко в планировании теракта.

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Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” заявил народный депутат Украины от “Народного фронта” Антон Геращенко, передает ТСН.

“Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств. После этого народные депутаты, изучив документы (сегодня в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать), мы будем судить”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.