Вехи недели. Предвкушение евроатлантичности, #Прикрути и резонансное решение Конституционного Суда

Общение главы государства с прессой в последний день зимы было привычно двухчасовым, не принесло Петру Порошенко неприятностей, и позволило ему донести основные месседжи. Среди них – не только отмежевание от идеи с досрочным роспуском Верховной Рады и публичная надежда на взаимодействие власти в ходе проведения реформ, но и заявленные размышления о закреплении в Основном Законе курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. В демократическом лагере противников у этой идеи не видно, но изменения в Конституцию свидетельствуют не только о стратегическом характере инициативы, но и о долгосрочности проблемы. Сомневаюсь, что наши политики публично признаются, что в НАТО и ЕС нас не ждут раньше 2030 года, не исключено, что период продвижения по европейскому и евроатлантическому пути будет еще продолжительнее.

Верховная Рада не оправдала президентских надежд на осуществление кадровых изменений в Национальном банке и Центризбиркоме, зато приняла в первом чтении многострадальный законопроект об Антикоррупционном суде. Теперь законодатели попытаются взять на себя повышенные обязательства и принять требуемый Западом документ до конца весны. Возможно, у них получится.

Юлия Тимошенко в запале борьбы за сохранение в государственной собственности газотранспортной системы Украины назвала ее фантастическую цену - 300 миллиардов долларов. Откуда бывшая «газовая принцесса» взяла такую цифру – загадка. Но вспыхнувшая после принятого в пользу «Нефтегаза Украины» решения Стокгольмского арбитража российско-украинская газовая война быстро смазала эффект от скандальной калькуляции. Российская энергетическая монополия «обиделась» до 20-процентного снижения давления в экспортных трубопроводах, стремясь заставить украинскую сторону дрогнуть не только от холода. «Нефтегаз» призвал прикрутить потребление газа… и выиграл, оперативно найдя партнера в лице польского PGNiG. Ситуация, по заверениям Петра Порошенко и руководителей «Нефтегаза Украины», прошла пик кризиса, и Владимиру Гройсману предстоит пожалеть, что он не нашел возможности оказаться плечом к плечу с Андреем Коболевым.

Не знаю, чем Виктор Янукович заслужил проведение пресс-конференции в Москве, поскольку ни качественно новой информации, ни сенсационных заявлений он не сделал. Экс-президент Украины выглядит не только уставшим, но и лишенным объективной информации о происходящем в стране, которой он четыре года руководил, как бы Янукович не пытался доказать обратное.

Полицейский спецназ демонтировал палаточный городок у стен Верховной Рады, более сотни его обитателей были задержаны (некоторые – после отчаянного сопротивления). В социальных сетях развернулась привычная уже дискуссия о бывшем «Беркуте», которой добавил температуры неуместный пост Арсена Авакова. Оппозиционные партии пообещали наказать спецназовцев «после прихода к власти», а Михеил Саакашвили планирует массовую акцию на 18 марта, что вряд ли можно назвать оперативной реакцией.

Трехсторонняя контактная группа в Минске анонсировала очередное перемирие, начиная с 5 марта. И украинские военные, и сепаратисты объявили о готовности его соблюдать, но призыв Курта Волкера ликвидировать так называемые ДНР и ЛНР может не пойти на пользу ситуации. Впрочем, до очередной инаугурации Владимира Путина вряд ли кто-нибудь всерьез рассчитывает на изменение к лучшему ситуации на Донбассе.

Конституционный Суд признал нелегитимным закон «Об основах государственной языковой политики», больше известный как закон Кивалова – Колесниченко, из-за нарушений в процедуре принятия. Первое решение во главе с новым председателем стало резонансным и заметно поднимет планку ожиданий. Украине же необходим новый языковой закон, способный не только обеспечить доминирование государственного языка, но и реальное развитие прав языков национальных меньшинств – особенно в контексте обещанной евроинтеграции.

Евгений Магда