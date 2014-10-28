Из блокпоста под Смелым вывезены тела 8 погибших украинских солдат

Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Главного управления МВД Татьяна Погукай, в Лисичанский городской отдел милиции поступило заявление от врача судебно-медицинской экспертизы о том, что 27 октября в 15.30 волонтеры доставили в помещение судебно-медицинской экспертизы 8 тел военнослужащих вооруженных сил, погибших на блокпосту в районе Смелого Славяносербского района.

Данный факт зарегистрирован.

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Как сообщал УНИАН, по данным волонтеров боевики заминировали все подступы к блокпосту, что не позволяет доставить окруженным солдатам воду, ни отвести их с позиции. Сегодня спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что с начала сентября, когда террористы пытались захватить этот блокпост, потери сил АТО превысили 10 человек и сейчас осуществляется идентификация нескольких тел.