Силы АТО готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста Нацгвардии возле Смелого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация на 32-ом блокпосту в районе населенного пункта Смелое находится под контролем украинских войск, боевых столкновений не было», - сказал Полевой.

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По его словам, попытки террористов захватить этот блокпост накануне выборов ужесточились.

«Террористы пользуются тем, что существует режим прекращения огня, и проведением демократических выборов, во время которых любые активные действия со стороны украинских Вооруженных сил могут нарушить формат проведения этих мирных демократических выборов», - сказал Полевой.

Кроме этого, он добавил, что «готовится операция по деблокированию этого блокпоста, на данное время военнослужащие обеспечены боеприпасами, питанием, всем необходимым для того, чтобы дождаться подмоги».

Как сообщал УНИАН, террористы с с