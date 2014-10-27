Россия собирается отправить в Украину еще один "гуманитарный конвой"

"В Правительство Российской Федерации поступают обращения представителей общественности Луганской и Донецкой областей, в которых говорится о сложившейся в регионе чрезвычайной социально-экономическую ситуации, что граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщается на сайте правительства России.

Как сообщал УНИАН, первый «гуманитарный» конвой Россия отправила в Украину 22 августа. Тогда грузовики пересекли границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного Комитета Красного Креста.

Второй конвой въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией, 13 сентября.

Третий конвой в составе около 200 грузовиков 20 сентября пересек российско-украинскую границу. Содержание «гуманитарной помощи» не было проверено.

7 октября в Государственной фискальной службе заявили, что не располагают никакой информацией о четвертом «гуманитарном» конвое из России.

В СНБО также отмечали, что в Украину с российской стороны не поступало никаких заявок о намерении введения четвертого «гуманитарного» конвоя.