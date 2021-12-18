По всей стране ожидается плюсовая температура или около 0°.

Сегодня, 18 декабря, по всей Украине температура будет около нуля или чуть выше. Практически во всех западных, а также некоторых центральных и восточных областях пройдут осадки в виде снега или снега с дождем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет от 0° до +3°. В Волынской, Ривненской и Черновицкой областях ожидается мокрый снег. Во Львовской и Ивано-Франковской велика вероятность осадков в виде просто снега. Практически повсеместно будет пасмурно и сплошная облачность.

На севере Украины сегодня холоднее всего. Здесь столбики термометров будут колебаться в пределах 0°...+1°. Также ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью. Осадки не прогнозируются.

Читайте такжеБез сильного мороза, но с мокрым снегом на Николая: какая погода ждет украинцев на выходных (карта)

В Центре сегодня будет показываться солнце, так как в большинстве областей ожидается небольшая облачность. Снег пройдет в Черкасской и Полтавской областях, а в Кировоградской, которая чуть южнее - мокрый снег. Температура ожидается на уровне 0°...+2°.

В восточных областях сегодня +1°...+2°. В Луганской и Донецкой - снег и мокрый снег.

На юге Украины сегодня будет преобладать небольшая облачность. Температура ожидается от 0° до +3°. Небольшой мокрый снег прогнозируется лишь в Одесской области.

Напомним, на этих выходных в Карпатах ожидается ухудшение погоды, из-за которого усилится вероятность схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская