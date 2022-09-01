Ближайшей ночью температура в Украине опустится до +6...+10 градусов.

В Украине ближайшей ночью ожидается довольно холодная погода.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Второй осенней ночью украинцам таки придется прикрывать на ночь окна и достать какие-то, хоть и не пуховые, но одеяла. 2 сентября в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается (трудно поверить) всего +6...+10 градусов", - предупредила она.

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По данным синоптика, в южной части, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях ночью будет +10...+16 градусов.

"В течение дня пятницы будет, конечно, теплее, однако жара уже - в прошлом", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, завтра максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +17...+22 градусов, на западе местами +15...+18 градусов. На юге и юго-востоке предполагается завтра +20...+25 градусов.

Осадки, по словам Натальи Диденко, в большинстве областей Украины маловероятны, только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдут локальные дожди, в Карпатах возможны сильные дожди.

Напомним, погода в сентябре будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

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