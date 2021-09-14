Магнитуда землетрясения составила 6,2.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло во вторник у префектуры Ибараки в Японии.

Об этом со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства передает агентство Синьхуа.

Как сообщается, землетрясение произошло около 7:46 утра по местному времени. Его эпицентр залегал на глубине 450 километров.

По данным агентства, предупреждения о цунами пока не поступало. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Отметим, что Япония входит в систему тихоокеанского вулканического огненного кольца. 10 % мировой вулканической активности в начале 1990-х было зарегистрировано именно в Японии. До 1500 землетрясений каждый год магнитудой от 4 до 6 не являются для страны чем-то необычным. Небольшие землетрясения происходят ежедневно в разных частях Японии, вызывая вздрагивание зданий.

Напомним, неделю назад Акапулько всколыхнуло мощное землетрясение. Толчки были такой силы, что ощущались в столице Мексике, которая расположена в 370 километрах от Акапулько.

Власти заявили, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек.

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Автор: Екатерина Лиманская