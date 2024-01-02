Температура будет падать до -13°...-18°.

На текущей неделе над Украиной будет наблюдаться поле пониженного давления, температура будет снижаться, из-за чего ожидаются осадки смешанной фазы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня в западных и северных областях пройдет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем составит от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории днем будет без существенных осадков, а столбики термометров покажут 3-8°.

"В следующие двое суток в большинстве областей снег, мокрый снег, на западе и юге страны - с дождем", - предупреждают специалисты.

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По их данным, температура на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью составит около 0°, днем 3-8° тепла. На остальной территории ожидается снижение температуры ночью до -3...-10°, а днем до 0...-5°. На северо-востоке страны ночью температура будет падать до -13...-18°, а днем будет до -6...-11°.

Каким будет январь 2024 в Украине - прогноз

Синоптики прогнозируют, что январь 2024 года в Украине будет теплее климатической нормы на 1,5-2 градуса. Осадков ожидается в пределах нормы, но на Востоке, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях их выпадет несколько больше нормы.

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