Уже завтра, 12 января, погода в Украине начнет меняться.

Сегодня, 11 января, в Украине продолжится кратковременное потепление, а уже 12 января температура снова упадет. В дальнейшем станет еще холоднее, но уже 14-15 января ожидается некоторое ослабление морозов. В период с 16 по 18 января произойдет очередной обвал температуры сразу на 5-10 градусов. Об этом в комментарии "Телеграфа"рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 13 января

В субботу по всей Украине, за исключением крайнего запада и Крыма, ожидается холодная погода с ночными температурами -8...-13°С, дневными -3...-8°С.

"В северных, восточных и местами центральных областях ночью температура воздуха составит -17...-22°С, днем -7...-12°С. В западной части пройдет снег, местами метели", - предупреждает синоптик.

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Погода 14-15 января

В эти дни морозы постепенно ослабнут благодаря циклону. Ночью столбики термометров поднимутся до -7...-12°С, днем будет -2...-7°С. 15 января в Украине уже будет около 0°С, а на юге и в Крыму воздух прогреется до +7°С.

"Ожидается снег, мокрый снег, местами метели. В южных областях мокрый снег с переходом в дождь. Местами гололедица. Ветер преимущественно западный/юго-западный, 9-14 м/с", - говорит Игорь Кибальчич.

Погода 16-18 января

"В период с 16 по 18 января произойдет очередной "обвал" холодного арктического воздуха и снижение температуры в Украине на 5-10°С", - предупреждает специалист.

Так, по его данным, ночью минимальная температура будет опускаться до -13...-18°С, а днем будет -5...-10°С. Теплее традиционно будет на юге и крайнем западе страны: ночью -5...-10°С, днем 0...-5°С.

"Под конец второй декады января ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки в смешанной форме (снег, мокрый снег, местами с дождем)", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Таким образом, по данным синоптика, ближайшие 10 дней в Украине будут достаточно холодными с отдельными короткими периодами незначительного потепления. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Новое похолодание в Украине

О новом витке холода в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ближайшим холодным периодом будет 12, 13 и 14 января. 15-января, по данным синоптика, температура воздуха в Украине снова повысится.

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